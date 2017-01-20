Стало відомо, кого з українських політиків запросили на інавгурацію Трампа

На інавгурацію обраного президента Дональда Трампа до США прилетіли депутати, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі та екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як пише Українська правда, Саакашвілі перебуватиме у США 20 січня на церемонії інавгурації. Після перемоги Трампа на виборах Саакашвілі заявив, що знайомий із ним більше 20 років і вони товаришують.

Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко також підтвердив, що братиме участь у церемонії на запрошення конгресменів-республіканців. "Мене запросили мої колеги конгресмени-республіканці в США саме в ці дні для обговорення розвитку американо-українських відносин і для організації з їх участю декількох зустрічей з ключовими людьми з команди Трампа", – сказав він.

Прилетіла до США і голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, однака вона братиме участь лише у молитовному сніданку, а на саму інавгурацію не приїде. Депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що на сніданку партію представить Тимошенко та деякі інші депутати, однак про яких саме депутатів йдеться – невідомо.

Запрошення на інавгурацію отримав і екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, який протягом 12 років підтримує контакт із Республіканською партією США та екс-очільниками американської розвідки. До США екс-голова СБУ прибув 19 січня. 17 січня про приліт до Вашингтона з нагоди інавгурації повідомив позафракційний нардеп Борислав Береза.

Прес-служба "Блоку Петра Порошенка" повідомила, що запрошення на сніданок з Трампом отримали глава Кілійської районної організації партії "Солідарність" – БПП" Павло Бойченко та депутат Одеської обласної ради від партії "Солідарність" – БПП" Олег Бабенко. Інформацію щодо участі інших представників БПП у прес-службі не підтвердили.

Раніше також повідомлялося, що скандальний екс-голова ЦВК, нардеп Сергій Ківалов відправився на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа.