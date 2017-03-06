Стало відомо, який звук дратує людей найбільше

Іспанські вчені дослідили, що найгіршим звуком для людського сприйняття є скрегіт нігтів по склу та твердих поверхнях.

Про це повідомляють на Journal frontiersin.

Команда вчених з Мадридського університету Комплутенсе та інших закладів провели есперимент та зрозуміли, який звук людський слух не сприймає найбільше.

Спочатку вони опитали 116 іспаномовних студентів, які розказали, які звуки їх дратують більше всього. Популярними варіантами були дряпання предметами по поверхні, скрегіт ножа по склу або крейди по дошці.

Далі вчені спробували перевірити, як організм людини реагує на такі звуки. Для цього піддослідним включали звуки блювоти, сміху і крику. При прослуховуванні цих звуків, організм реагував досить дивно: пульс різко сповільнювався, а потім повільно зростав. А коли науковці вмикали скрегіт нігтів по дошці і тому подібні звуки, виявилось, що серцебиття людини спочатку поступово сповільнюється, а потім різко пришвидшується.

На думку вчених, скрегіт по склу і подібні подразники викликають зовсім інші почуття, ніж звичайні неприємні звуки. Вони менше спонукають людину до захисту, але змушують її приготуватись до дії.

Науковці у своїх висновках оголосили, що всі неприємні звуки викликають у людей дуже різні і дивні емоційні переживання, які абсолютно відрізняються від ненависті чи відрази.

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