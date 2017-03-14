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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Стратегічне позитивне рішення по безвізу в Європі вже ухвалено, – політолог

12:09, сьогодні 188 Читать новость на русском
Безвіз для України – аванс від ЄС
Безвіз для України – аванс від ЄС / Getty Images

На думку політолога Сергія Тарана наразі для Європи найменш зручний час, щоб надати Україні безвізовий режим. Адже в Європі триває міграційна криза, пов'язана з Сирією, а в Україні – війна, економічна криза. Однак стратегічне рішення Євросоюз вже ухвалив, і воно – на користь Києва.

Про це він розповів на прес-конфренції "Європарламент затвердив безвіз для України: коли і на яких умовах українців пустять в ЄС?".

Безвіз для України – це великий аванс з боку ЄС тим змінам, які в Україні наразі потрібні, наголосив політолог.

Не варто забувати, що у багатьох країнах Європи пройдуть вибори, де міграційна тематика безперечно використовуватиметься багатьма маргінальними партіями, що виступають за розпад Європейського Союзу та дружбу з Росією,
– сказав Таран.

Попри це, додає експерт, Європа надасть Україні безвізовий режим. Це означає, що серед політичних еліт на європейському рівні ухвалено стратегічне рішення долучати Україну до європейської інтеграції, навіть попри проблеми, які воно створює для самої Європи.

Надання безвізового режиму Україні буде свідченням того геополітичного вибору, який робить не лише Україна, а і Європа щодо України. Важливо, щоб в Європі нас сприймали, як частину своєї політичної, культурної та економічної цивілізації, підкреслив політолог.

Нагадаємо, безвізовий режим для України має набути чинності вже влітку. Очікується, що остаточну крапку в питанні візової лібералізації Європарламент поставить на початку квітня.

Читайте також: Експерт назвав головні ризики безвізу з ЄС

Теги: Україна Політика Європарламент Європа Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 канал
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