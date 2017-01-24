Стріляли точно не шахтарі, – як під обстрілами мінометів українські військові тримають оборону

Після заходу сонця тишу на Світлодарській дузі розривають звуки мін, які вибухають поблизу позицій українських бійців. Однак жоден український солдат за минулу ніч не загинув.

Минула лиш одна ніч і то тут, то там – сіріють сліди від мінометних розривів. Їх сюди прилетіло більше двадцяти. Усе – після заходу сонця. Ще стільки ж – на позиції попереду. Там били 120 калібром.

По передніх вопах начали сильно крити. Нам було дозволено, щоб ми їм допомогли. Коли ми підключилися, то вони перекинули весь вогонь на нас. Це тривало близько двох годин,

– пригадує боєць 54-ї ОМБр "Чапай".

Мінометні міни вкрили значну територію – стріляли точно не шахтарі, впевнені бійці. Міна-"вісімдесятка" прилетіла прямо в перекриття окопу і частково його зруйнувала. Добре, що на момент влучання нікого саме тут не було, тож ніхто з бійців не постраждав.

Боєць 54-ї ОМБр "Скіф" переконує – в боргу за розтрощене майно тут не залишились, і завдали противнику втрат вогнем у відповідь.

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Нічний обстріл обійшовся без поранених. Щоправда, зараз доводиться латати пошкоджені кабелі – їм трохи перепало від осколків мін. Більшу частину відремонтували оперативно.

Після ночі стрілянини зброю почистять і готують до наступних сутінків – бо обстріли повторитися можуть знову.