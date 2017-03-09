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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Суд ООН має винести рішення про тимчасові заходи по РФ у квітні

15:10, сьогодні 432 Читать новость на русском
Суд ООН
Суд ООН / Getty Images

Рішення про введення тимчасових заходів щодо Росії Міжнародний суд Організації об'єднаних Націй (ООН) винесе до кінця квітня.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Воно (рішення) за нашими прогнозами має бути у квітні точно",
– сказала Зеркаль.

При цьому вона не стала прогнозувати, яке рішення прийме суд - на користь чи України ні, але висловила надію, що рішення буде справедливим.

На думку заступник міністра, увесь світ зараз займає позицію України.

Зеркаль додала, що Росія повинна відповістити за свої дії й Міжнародний суд ООН є єдиною інстанцією, що може притягти Росію до відповідальності.

Як повідомлялося, Україна передала Міжнародному суду ООН всю нотну переписку й записи бесід із представниками Росії з початку військової агресії.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Суд Україна - Росія Україна-Росія ООН
Джерело: Українські новини
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