Суд про держзраду Януковича знову перенесли

Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 15 серпня о 14:00.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

Перерва була оголошена головуючим суддею Владиславом Дев'ятко після 4-годинного засідання. Одну з причин перенесення суддя назвав необхідність його участі в розгляді іншої важливої справи.

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На наступному засіданні у вівторок, 15 серпня, суд планує допитати свідка сторони обвинувачення – колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.

Нагадаємо, 6 липня Віктор Янукович відмовився від своїх попередніх захисників, тому суд призначив йому безплатного державного адвоката.