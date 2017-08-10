Суд про держзраду Януковича знову перенесли

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 15 серпня о 14:00.
Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.
Перерва була оголошена головуючим суддею Владиславом Дев'ятко після 4-годинного засідання. Одну з причин перенесення суддя назвав необхідність його участі в розгляді іншої важливої справи.
Читайте також: У суді переглянули відеодоказ держзради Януковича
На наступному засіданні у вівторок, 15 серпня, суд планує допитати свідка сторони обвинувачення – колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.
Нагадаємо, 6 липня Віктор Янукович відмовився від своїх попередніх захисників, тому суд призначив йому безплатного державного адвоката.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter