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Суд скасував виправдальний вирок журналісту Коцабі

13:30, сьогодні 318 Читать новость на русском
Олександр Коцаба
Олександр Коцаба / ukranews.com/

Суд скасував своє рішення щодо винесення виправдального вироку Руслану Коцабі, якого звинувачують у перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Івано-Франківського журналіста Руслана Коцабу притягли до кримінальної відповідальності за ролик "Я проти мобілізації", який він поширив у соцмережах два роки тому.

Торік у травні Івано-Франківський суд засудив Коцабу до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Зважаючи на "закон Савченко" і тривале перебування в СІЗО, термін скоротили до року. Однак, уже 14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківська визнав Коцабу невинним.

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Проте майже за рік суд частково задовольнив касаційну скаргу прокурорів, які брали участь в судових засіданнях першої та другої інстанції, і скасував виправдальний вирок Коцабі.

За рішенням суду, справу в повному обсязі розглянуть апеляційні інстанції.

Повний текст ухвали оголосять 7 червня.

Теги: Україна Судді Івано-Франківськ журналісти
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