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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Суми вражають: опубліковані зарплати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

16:50, сьогодні 679 Читать новость на русском
Члени ВККСУ отримують космічні зарплати
Члени ВККСУ отримують космічні зарплати / Патріоти України

Кожен член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здебільшого заробляє 225 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать дані відповіді ВККС на запит "Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан", яку активісти опублікували у Facebook.

"Зміни, внесенні до закону "Про судоустрій і статус суддів" від початку року позитивно вплинули на заробітну плату членів Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя, яка зросла в кілька разів. Ми вирішили надіслати запити, щоб дізнатися, яка ж тепер зарплатня членів ВРП та ВККС", – пояснили "автомайданівці".

Вища кваліфікаційна комісія суддів України виявилася більш відкритою, ніж Вища рада правосуддя і відповіла на наш запит щодо заробітної плати отриманої їх членами в січні 2017 року. Суми вражають, за один місяць члени ВККС отримали фактично річну заробітну плату суддів 2016 року. Загалом за січень членам ВККС було виплачено понад 3 млн грн заробітної плати,
– пояснили активісти.

Члени організації припустили, що схожий заробіток мають і члени Вищої ради правосуддя, яка не надала у відповіді на запит чітких цифр щодо зарплат.

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Припускаємо, що стільки ж отримали за січень і члени Вищої ради правосуддя, однак, на їх думку, інформація щодо зарплатні є службовою та не підлягає публікації. Що ж, цікаво як вони сподіваються приховати це в своїх деклараціях?,
– резюмували "автомайданівці".

З відповідями на запити активістів можна ознайомитися нижче.

Теги: Україна Політика Судді гроші Автомайдан
Джерело: 24 Канал
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