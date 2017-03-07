Суми вражають: опубліковані зарплати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Кожен член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здебільшого заробляє 225 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать дані відповіді ВККС на запит "Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан", яку активісти опублікували у Facebook.

"Зміни, внесенні до закону "Про судоустрій і статус суддів" від початку року позитивно вплинули на заробітну плату членів Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя, яка зросла в кілька разів. Ми вирішили надіслати запити, щоб дізнатися, яка ж тепер зарплатня членів ВРП та ВККС", – пояснили "автомайданівці".

Вища кваліфікаційна комісія суддів України виявилася більш відкритою, ніж Вища рада правосуддя і відповіла на наш запит щодо заробітної плати отриманої їх членами в січні 2017 року. Суми вражають, за один місяць члени ВККС отримали фактично річну заробітну плату суддів 2016 року. Загалом за січень членам ВККС було виплачено понад 3 млн грн заробітної плати,

– пояснили активісти.

Члени організації припустили, що схожий заробіток мають і члени Вищої ради правосуддя, яка не надала у відповіді на запит чітких цифр щодо зарплат.

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Припускаємо, що стільки ж отримали за січень і члени Вищої ради правосуддя, однак, на їх думку, інформація щодо зарплатні є службовою та не підлягає публікації. Що ж, цікаво як вони сподіваються приховати це в своїх деклараціях?,

– резюмували "автомайданівці".

З відповідями на запити активістів можна ознайомитися нижче.