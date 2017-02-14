Свистопляска навколо блокади – спроба прикрити злочинний міжсобойчик, – Саакашвілі

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі вважає, що головна проблема України – не тимчасове перекриття руху поїздів, а енергетична, економічна, політична та медійна блокади всієї України з боку олігархів.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

“Я зазвичай не сприймаю принцип блокади, але сьогодні ще раз переконався, що головна проблема України – не тимчасове перекриття руху поїздів, а енергетична, економічна, політична та медійна блокади всієї України з боку олігархів. Вся ця свистопляска навколо блокади пов'язана зі спробами прикрити злочинний міжсобойчик між владою і одним з головних розпалювачів війни – кривавим Ринатом Ахметовим", – наголошує політик.

Також він розповів про зустріч з протестувальниками.

"Ми поспілкувалися з бійцями ВСУ на блокпостах з 30-ої Харківської бригади, з моїми друзями з Одеського загону спецпризначення Шторм, зустрілися з ветеранами, які протестують проти торгівлі з окупованими територіями і уважно вислухали їхні аргументи. Питання, які вони ставлять, є дуже легітимними, ігнорувати їх не вийде. З ними і суспільством влада зобов'язана вести відвертий діалог без обману, і тим більше без тітушок і насильства", – резюмував Саакашвілі.

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Нагадаємо, торгова блокада окупованих територій розпочалася ще наприкінці грудня 2016 року у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР"/"ДНР" ветерани війни за Незалежність. Такий крок активісти також пояснюють тим, що на окупованих територіях наживають мільйони як ватажки т.зв. "ДНР"/"ЛНР", так і "українські" олігархи та чиновники.