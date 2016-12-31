Святковий марафон в Києві: сотні Санта Клаусів пробігли центром міста
12:08, сьогодні 34 Читать новость на русском
У Києві відбувся святковий забіг Санта Клаусів. Понад 500 людей пробігли близько 5 кілометрів.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.
За словами організаторів, жодних обмежень не було, будь-хто міг взяти участь, однак обов’язково в костюмі Санта Клауса чи будь-якому іншому новорічному образі.
Найстаршому спортсмену було 50 років, а також були спортсмени з вадами зору, які бігли разом зі своїми поводирями.
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Джерело: 24 Канал
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