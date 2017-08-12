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Телеканал HBO запропонував хакерам-злодіям за викрадену інформацію 250 тисяч доларів

17:52, сьогодні 166 Читать новость на русском
Телеканал HBO запропонував хакерам-злодіям за викрадену інформацію 250 тисяч доларів
Телеканал HBO запропонував хакерам-злодіям за викрадену інформацію 250 тисяч доларів / Фото з відкритих джерел

Американський телеканал НВО запропонував групі хакерів, які вкрали дані об'ємом 1,5 терабайт, заплатити 250 тисяч доларів. Таку суму телеканал назвав "жестом доброї волі".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Нещодавно невідома група хакерів зламала телеканал HBO і викрала та оприлюднила сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Згодом стало відомо, що вкрадені дані в більшості стосуються технічної інформації про канал, але хакери також виклали сценарії до декількох серій 7 сезону "Гри престолів".

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Також присутня інформація, що хакери викрали сценарії серіалів "Гравці" і "Кімната 104". Зокрема, в інтернеті показали номери телефонів, а також адреси і електронні пошти Емілії Кларк (Дейнеріс Таргаріен), Кіта Харінгтона (Джон Сноу), Пітера Дінклейджа (Тіріон Ланністер) і Ліни Хіді (Серсея Ланністер).

Про крадіжку інших матеріалів хакери пообіцяли оприлюднити в мережі згодом. Зловмисники за свій "трофей" вимагають багатомільйонний викуп.

Проте американський телеканал HBO вступив в переговори з хакерами, запропонувавши їм 250 тисяч доларів за вкрадені сценарії. Однак хакери відзначили, що вели переговори з каналом протягом декількох тижнів, однак його представники, щодо викупу у 6 мільйонів доларів, "обіцянку порушили".

Виконавчий директор каналу НВО звернувся в електронному листі до хакерів, де зазначив, що заплатить їм певну суму в якості "жесту доброї волі".

"Мережа наполегливо працює з 23 липня, щоб переглянути всі матеріали, які ви зробили доступними для нас. У дусі професійного співробітництва, ми просимо Вас продовжити термін на один тиждень. Як прояв добросовісності на нашому боці, ми готові взяти на себе зобов'язання виплатити вам суму в розмірі 250 000 доларів, як тільки ми зможемо створити потрібний обліковий запис і придбати біткойн", – звернувся в повідомленні представник НВО.

Що саме стало причиною зриву переговорів, не повідомляється, а телеканал не дає жодних коментарів.

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Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів хакери
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