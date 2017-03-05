Теракт проти мирних жителів на Донбасі: згорів дощенту автомобіль

Увечері 4 вересня по селу Новоселівка-1, що на Донеччині, відбувся артудар з боку терористів.

Про це повідомляє Дружківське відділення Краматорського відділу поліції Донецької області.

Зазначається, що після прямого влучання постраждав гараж і згорів автомобіль ВАЗ-210178-річного жителя села.

Крім того, було пошкоджено будинок літнього чоловіка – уламками від снарядів вибито вікна та посічено дах.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Наразі правоохоронці працюють у селі та обходять всі домівки, щоб задокументувати наслідки злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

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