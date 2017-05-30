Терористи "ДНР" відправили в колонію українського професора Ігоря Козловського

Відомого українського вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, якого незаконно утримують бойовики так званої "ДНР", перевезли з окупованого Донецька до виправної колонії у Горлівці.

Про це повідомив племінник професора Денис Козловський, який працює піар-директором співачки Джамали.

Читайте також: В полоні бойовиків Донбасу побільшало українських заручників

"Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання", – цитує Дениса Козловського "Укрінформ".

За його словами, дотепер його дядько перебував у СІЗО в окупованому Донецьку.

Якими є умови утримання Ігоря Козловського поки не відомо. За попередньою інформацією, зараз він перебуває у карантині і чекає розподілу в камеру.

Нагадаємо, українського вченого Ігоря Козловського бойовики так званої "ДНР" затримали у січні 2016-го в окупованому Донецьку, коли він вийшов з власної квартири винести сміття.



3 травня в окупованому Донецьку так званий "військовий трибунал "ДНР" засудив Козловського на 2 роки і 8 місяців позбавлення волі.



У списки на обмін терористи його включати відмовляються, називаючи "громадянином" так званої "ДНР".