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Терористи "ДНР" відправили в колонію українського професора Ігоря Козловського

20:08, сьогодні 528 Читать новость на русском
Денис Козловський бачився з дядьком ще до полону
Денис Козловський бачився з дядьком ще до полону / Фото із соцмереж

Відомого українського вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, якого незаконно утримують бойовики так званої "ДНР", перевезли з окупованого Донецька до виправної колонії у Горлівці.

Про це повідомив племінник професора Денис Козловський, який працює піар-директором співачки Джамали.

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"Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання", – цитує Дениса Козловського "Укрінформ".

За його словами, дотепер його дядько перебував у СІЗО в окупованому Донецьку.

Якими є умови утримання Ігоря Козловського поки не відомо. За попередньою інформацією, зараз він перебуває у карантині і чекає розподілу в камеру.

Нагадаємо, українського вченого Ігоря Козловського бойовики так званої "ДНР" затримали у січні 2016-го в окупованому Донецьку, коли він вийшов з власної квартири винести сміття.

3 травня в окупованому Донецьку так званий "військовий трибунал "ДНР" засудив Козловського на 2 роки і 8 місяців позбавлення волі.

У списки на обмін терористи його включати відмовляються, називаючи "громадянином" так званої "ДНР".

Теги: Україна Тероризм Війна на Донбасі Новини Донецька заручники Обмін полоненими
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