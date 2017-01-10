Терористи Донбасу відповіли Савченко щодо обміну полоненими

У так званій "Донецькій народній республіці" вважають, що пропозиція обміняти "всіх на всіх", яку оприлюднила нардеп Надія Савченко є неприйнятною , та заявили, що серед утримуваних Києвом є також громадяни Росії.

Про це заявила одна з представників терористів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ведемо перемовини з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених за прізвищами осіб на всіх. Таким чином, ми домагаємося повернення нам 527 осіб, утримуваних Києвом, в обмін на тих 42 громадян України, які перебувають в наших місцях позбавлення волі", – зазначила вона.

Крім того, донецький посадовець назвала неприйнятними пропозиції щодо обміну, які раніше озвучувала народний депутат Надія Савченко.

"Савченко ще раз пропозиції, які веж лунали з боку Києва, тобто віддати нам всього половину від загального числа утримуваних Києвом 256 осіб. Тобто мова йде навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення української влади повернути лише половину утримуваних осіб, що є непринятним неприйнятно", – підкреслила терористка.

Також вона додала, що питання обміну полонених, як і раніше, буде підніматися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

"Серед утримуваних Києвом осіб є не лише громадяни "ДНР" і "ЛНР", а й громадяни Росії. Таким чином, ми наполягаємо на повному поверненні всіх осіб, незаконно затриманих українською владою, чиє місцезнаходження та особисті дані підтверджені", – підсумувала представниця незаконної донецької влади.

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Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список полонених українців на Донбасі та в Криму та оголосила, що починається робота щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх».