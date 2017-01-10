  • укр
  • рус
14:13
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Рух на дорогах майже відновлений. Перерахування тарифу за опалення
Випуск новин
13:48, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Терористи Донбасу відповіли Савченко щодо обміну полоненими

14:03, сьогодні 1411 Читать новость на русском
"ДНР" у всій красі / Соцмережі

У так званій "Донецькій народній республіці" вважають, що пропозиція обміняти "всіх на всіх", яку оприлюднила нардеп Надія Савченко є неприйнятною , та заявили, що серед утримуваних Києвом є також громадяни Росії.

Про це заявила одна з представників терористів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ведемо перемовини з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених за прізвищами осіб на всіх. Таким чином, ми домагаємося повернення нам 527 осіб, утримуваних Києвом, в обмін на тих 42 громадян України, які перебувають в наших місцях позбавлення волі", – зазначила вона.

Крім того, донецький посадовець назвала неприйнятними пропозиції щодо обміну, які раніше озвучувала народний депутат Надія Савченко.

"Савченко ще раз пропозиції, які веж лунали з боку Києва, тобто віддати нам всього половину від загального числа утримуваних Києвом 256 осіб. Тобто мова йде навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення української влади повернути лише половину утримуваних осіб, що є непринятним неприйнятно", – підкреслила терористка.

Також вона додала, що питання обміну полонених, як і раніше, буде підніматися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

"Серед утримуваних Києвом осіб є не лише громадяни "ДНР" і "ЛНР", а й громадяни Росії. Таким чином, ми наполягаємо на повному поверненні всіх осіб, незаконно затриманих українською владою, чиє місцезнаходження та особисті дані підтверджені", – підсумувала представниця незаконної донецької влади.

Читайте також: Скількох бойовиків готова віддати Україна заради звільнення полонених

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список полонених українців на Донбасі та в Криму та оголосила, що починається робота щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх».

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі Політика Обмін полоненими Українці в полоні РФ Надія Савченко Україна-Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
сьогодні, 13:32 Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
Народний проект 1502
Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
сьогодні, 08:20 Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
Дмитро Снєгирьов 5998
Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
сьогодні, 08:12 Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
1260
Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення
9 січня, 22:32 Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення "Аграрного фонду"?
Андрій Вігірінський 1396
Чого не знає Рабінович?
9 січня, 20:01 Чого не знає Рабінович?
Наталія Лебідь 2 3299
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Парубій та Варфоломій обговорили надання автокефалії для української Церкви
 19 листопада 2016 , 22:57
Янукович не прийде на сьогоднішній допит в якості підозрюваного
 5 грудня 2016 , 11:45
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук