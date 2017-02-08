Терористи продовжують застосувати гранатомети та танк по Авдіївці

Станом на 18:00 7 лютого було зафіксовано 29 обстрілів українських позицій з боку бойовиків Донбасу.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Як повідомляють військові, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке.

Крім того, в районі Авдіївки бойовики залучали і танк.

Щодо Маріупольського напрямку, то тут внаслідок ударів з артилерії та мінометів постраждали Талаківка та Гнутове.

Також окупанти обстрілювали з мінометів Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Лебединське та Березове. Зауважимо, що по Павлополю вогонь вів БТР противника.

На Луганському ж напрямку з мінометів було обстріляно Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку та Новоолександрівку.

Додамо, що внаслідок воєнних дій з боку терористів двох українських воїнів було поранено.

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