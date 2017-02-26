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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Терористи вчинили обурливий обстріл біля Попасної

22:04, сьогодні 250 Читать новость на русском
ОБСЄ
ОБСЄ / Getty Images

Терористи обстріляли українських офіцерів-спостерігачів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, близько 13:30 під мінометний обстріл калібру 120 мм та СПГ потрапили офіцери української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

При цьому, автомобіль мобільної групи СГ "Попасна" був маркований великими літерами "НМ", а офіцери мали відповідні розпізнавальні знаки,
– зазначили у штабі.

На щастя, поранених і загиблих немає, лише пошкоджено автомобіль місії.

Також у штабі нагадали, що 24 лютого бойовики у населеному пункті Авдіївка, погрожуючи стрілецькою зброєю, відібрали у представників ОБСЄ безпілотний літальний апарат, а один із бойовиків здійснив кілька пострілів у напрямку патруля.

Окрім того, 25 лютого біля Катеринівки терористи зупинили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відкрили вогонь зі стрілецької зброї та здійснили підрив двох гранат неподалік автомобіля місії.

Нагадаємо, США звернулися до бойовиків з закликом негайно почати дотримуватися режиму припинення вогню в Україні та висловили обурення з приводу інциденту з відібраним у місії ОБСЄ безпілотником.

Теги: АТО Війна на Донбасі Україна ОБСЄ
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