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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Терористи відреагували на слова Савченко щодо вирішення війни на Донбасі

12:37, сьогодні 4705 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Висловлювання Надії Савченко носять приватний характер, відтак зустріч з нею є можливою лише у такому порядку.

Про це представники терористів заявили у коментарі агенції "Інтерфакс".

Такого роду висловлювання з її боку на фоні українського політичного контексту дають привід припускати наявність якоїсь внутрішньоелітної гри у Києві. Безумовно, певний діалог із Савченко можливий, але лише у приватному порядку. Співпраця ж у питанні врегулювання може початися лише в разі наділення її відповідними повноваженнями, якими поки вона не володіє,
– наголосили терористи "ЛНР".

В уряді "ДНР" також поставилися до слів Савченка з часткою скепсису.

Поки Савченко не наділена відповідними повноваженнями переговорника, її висловлювання носять приватний характер. Безумовно, все залежить від внутрішньої ситуації в Україні, і виключати, що завтра вона буде мати достатні повноваження, не можна. Тоді коло питань співпраці буде визначатися межами її повноважень,
– зазначив співрозмовник ресурсу.

Крім того, він зауважив що поки спілкування з Савченко має характер попередніх консультацій у приватному порядку.

Це якісь спроби попередніх консультацій. Вони мають характер приватних зустрічей. У планах на найближчий час таких зустрічей немає, проте виключати їх не можна. Вони можуть відбутися спонтанно,
– резюмував терорист.

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Нагадаємо, напередодні нардеп Надія Савченко підкреслила, що звільняти Донбас слід мирним шляхом, однак також, за її словами, варто відмовитися і від Криму.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Війна на Донбасі Новини Донецька Луганськ
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