Тимчук розкрив цікаві деталі, як терористи готуються до виборів на Донбасі

У терористичній "ДНР" триває підготовка до так званих виборів, щоправда конкретні терміни проведення поки не називаються.

Як на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Надано розпорядження бути готовими до негайного проведення "виборів" в разі отримання команди з Москви. Також визначено, що "місцева влада" повинна бути готовою, у разі отримання такої команди, до проведення виборів як відповідно до виборчого законодавства України, так і за "законом про вибори "ДНР",

– зазначив він.

Відтак, за його словами, зараз формуються подвійні списки виборчих комісій і кандидатів.

Вже сформовано списки кандидатів з представників команди Захарченка, а також осіб, які активно підтримують "ДНР" ( "політики" та "активісти") та які брали участь у бойових діях проти України ("ветерани повстання"). Наразі йде формування "дублюючих" списків для виборів за українським законодавством – з осіб, які користуються довірою керівництва "ДНР", але з 2014 року займали умовно нейтральну позицію, не порушили Закони України та мають авторитет серед місцевого населення,

– зауважив нардеп.

Також додав, що терористи "ДНР" за наказом російських кураторів збирають ще й підписи під петицією до ООН і ОБСЄ "про невиконання Україною Мінських угод" і "злочини ЗСУ проти мирних жителів Донбасу".

Для збору підписів активно використовуються прийомні "громадського руху "Донецька Республіка" (всього 35 прийомних в різних населених пунктах, що перебувають під контролем "ДНР"). На даний момент зібрано близько 370 тисяч підписів, які систематизуються в окремих томах (наразі близько 200 томів). Одночасно серед "бюджетників" в Донецьку, Макіївці, Єнакієве поширюються чутки про те, що особи, які не підписали ці петиції, будуть перевірятися "МГБ ДНР" на предмет лояльності керівництва терористів і зв'язків з українськими спецслужбами,

– зазначив Тимчук.

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