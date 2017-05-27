Трамп із Меркель обговорили Україну: стали відомі теми

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7. Під час сторони обговорили і питання України.
Про це Меркель заявила після завершення першого дня саміту, повідомляє "Укрінформ".
"Ми ще раз обговорили тему України, мінського процесу, а також те, як ми тут можемо спільно добре працювати. Я гадаю, тут у нас розвивається хороша співпраця", – сказала канцлер Німеччини.
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Політики також обговорили порядок G20, де цього року головує Німеччина, кліматичну угоду і торгівлю. Меркель зазначила, що хоча її країна і має великий торговий профіцит зі США, вона й інвестує туди великі гроші, тому не слід зациклюватися лише на якихось одних цифрах.
Додамо, що Меркель назвала атмосферу саміту G7 "дуже конструктивною і дуже чесною". Вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також те, що у питанні конфліктів у Сирії та Лівії думки учасників "багато в чому збігалися".