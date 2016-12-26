Трамп оригінальним твітом вітає з Новим роком

Обраний президент США Дональд Трамп привітав усіх з Різдвом та прийдешнім новим роком.
У Twitter Дональда Трампа з'явилось привітання з Різдвом, яке більшість католиків святкують 25 грудня.
А згодом новообраний президент США побажав усім дужу-дуже щасливого Нового року.
Нагадаємо, інавгурація обраного 45-м президентом США Дональда Трампа запланована на 20 січня 2017-го року. ЗМІ повідомляють, що ще до інавгурації Трамп може зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним.
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