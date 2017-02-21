Трамп озвучив, хто замінить його оскандаленого радника

Президент США Дональд Трамп оголосив, хто стане його новим радником з національної безпеки.

Про це Трамп заявив у понеділок, перебуваючи у своїй південній резиденції Мар-а-Лаго, що в штаті Флорида, пише "Укрінформ".

"Це людина з величезним талантом і величезним досвідом", – охарактеризував він свій вибір.

Обранцем Трампа став генерал Герберт Реймонд Макмастер. За словами американського президента, він має велику повагу у військових колах США.

Читайте також: Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа

Свій вибір Дональд Трамп підтвердив окремим повідомленням у своєму Twitter.

Just named General H.R. McMaster National Security Advisor. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 лютого 2017 р.

Нагадаємо, на початку лютого розгорівся скандал навколо радника з національної безпеки в адміністрації президента США Майкла Флінна, який ще за місяць до інавгурації Дональда Трампа, обговорював з російським послом питання скасування санкцій. 14 лютого Флінн пішов у відставку.