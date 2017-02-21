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Трамп озвучив, хто замінить його оскандаленого радника

00:10, сьогодні 412 Читать новость на русском
Трамп остаточно визначився з новим радником з нацбезпеки
Трамп остаточно визначився з новим радником з нацбезпеки / Getty images

Президент США Дональд Трамп оголосив, хто стане його новим радником з національної безпеки.

Про це Трамп заявив у понеділок, перебуваючи у своїй південній резиденції Мар-а-Лаго, що в штаті Флорида, пише "Укрінформ".

"Це людина з величезним талантом і величезним досвідом", – охарактеризував він свій вибір.

Обранцем Трампа став генерал Герберт Реймонд Макмастер. За словами американського президента, він має велику повагу у військових колах США.

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Свій вибір Дональд Трамп підтвердив окремим повідомленням у своєму Twitter.

Нагадаємо, на початку лютого розгорівся скандал навколо радника з національної безпеки в адміністрації президента США Майкла Флінна, який ще за місяць до інавгурації Дональда Трампа, обговорював з російським послом питання скасування санкцій. 14 лютого Флінн пішов у відставку.

Теги: Політика США Дональд Трамп Скандал
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