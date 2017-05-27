Трамп постійно демонструє своїх дружину та доньку: психолог пояснив причину

Часті випадки, коли президента США Дональда Трампа у його свиті супроводжують дружина Меланія і донька Іванка відіграють особливу роль. Таким чином Трамп прагне всім навколо продемонструвати свій контроль території та статус.

Таку думку в коментарі виданню "Обозреватель" висловив психолог, експерт із невербальної комунікації Валентин Кім.

"Наявність найкрасивішої самки в своїй свиті – це теж одна з ознак того, що Трамп – зараз "цар гори" і своє місце нікому не віддасть. Його дружина в цьому випадку виконує таку функцію. Він показує всім, що одна з найкрасивіших жінок належить йому", – пояснив експерт.

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Він додав, що з цієї ж причини Трамп нерідко з’являється на публіці і з донькою.

"Не випадково також він постійно демонструє свою доньку, яка знову ж таки є красивою самкою. Тобто він постійно сигналізує всім, що це його територія, місце, статус", – розповів Кім.