Трамп розповів, коли почне будувати стіну на кордоні з Мексикою

Новообраний Президент США Дональд Трамп вирішив приступити до своїх найбільш гучних президентських обіцянок. Одна з них – стіна на кордоні з Мексикою.
Про те, коли почнуться будівництво, Дональд Трамп вирішив написати у Twitter.
Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!,
– написав Трамп.
Слід зазначити, що написав це повідомлення Дональд Трамп у своєму приватному профілі, а не Президента США, який перейшов до нього після інавгурації.
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