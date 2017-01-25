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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп розповів, коли почне будувати стіну на кордоні з Мексикою

06:22, сьогодні 28 Читать новость на русском
Трамп розповів, коли почне будувати стіну на кордоні з Мексикою

Новообраний Президент США Дональд Трамп вирішив приступити до своїх найбільш гучних президентських обіцянок. Одна з них – стіна на кордоні з Мексикою.

Про те, коли почнуться будівництво, Дональд Трамп вирішив написати у Twitter.

Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!,
– написав Трамп.

Слід зазначити, що написав це повідомлення Дональд Трамп у своєму приватному профілі, а не Президента США, який перейшов до нього після інавгурації.

Теги: Політика Дональд Трамп Мексика
Джерело: 24 Канал
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