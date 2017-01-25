Трамп розповів, коли почне будувати стіну на кордоні з Мексикою

Новообраний Президент США Дональд Трамп вирішив приступити до своїх найбільш гучних президентських обіцянок. Одна з них – стіна на кордоні з Мексикою.

Про те, коли почнуться будівництво, Дональд Трамп вирішив написати у Twitter.

Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!,

– написав Трамп.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 січня 2017 р.

Слід зазначити, що написав це повідомлення Дональд Трамп у своєму приватному профілі, а не Президента США, який перейшов до нього після інавгурації.