Трамп розповів, якою він хоче бачити армію США

Президент США Дональд Трамп планує збільшити бюджет Пентагону майже на 10 відсотків.

Бюджет американського оборонного відомства станом на минулий рік становив 584 мільярди доларів. У 2017 додадуть ще 54 мільярди доларів.

Глава Білого Дому наголосив, що такі гроші просто необхідні для підтримки армії США.

Ми зберегли багато грошей на літаках. Якщо ми будемо продовжувати, то ця цифра значно зросте. Ми будемо мати найбільшу армію після того, як я закінчу,

– переконаний Трамп.

Мова йде про програму створення винищувачів F-35, яку розкритикував Трамп. Після його твіту ціна компанії Lockheed Martin, яка і розробляє винищувачі, впала на 3,5 мільярди доларів.

Водночас, збільшення бюджету Пентагону передбачає зменшення американської допомоги іншим державам.

Читайте також: Трамп розповів, коли востаннє дзвонив у Росію