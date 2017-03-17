Трамп відмовився потиснути руку Меркель: з'явилось відео

Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
Фотографи кілька разів попросили лідерів потиснути руку, але Трамп ніяк на це не відреагував. Тоді Меркель нахилилася до нього і також сказала: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки". Але президент США лише похитав головою та промовчав.
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Ця зустріч стала першою для Меркель та Трампа. Для Німеччини головними темами переговорів в Білому домі представляються дві: союзницькі зобов'язання в рамках НАТО і торгові відносини між США і Євросоюзом.