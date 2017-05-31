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Трамп влип у новий дипломатичний скандал

10:25, сьогодні 776 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп порушує протокол і роздає світовім лідерам номер свого мобільного телефона.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, лідер США роздає свій приватний номер та закликає провідних політиків дзвонити йому напряму.

Журналісти зазначають, що такі дії є прямим порушення дипломатичного протоколу. Окрім того, за словами джерел видання, такі дзвінки можуть звести нанівець таємність і безпеку переговорів між світовими лідерами.

Зокрема видання зазначає, що Трамп уже встиг запропонувати свій номер лідерам Мексики, Франції та Канади.

Читайте також: В Білому Домі поспішили залагодити стосунки з Німеччиною після слів Трампа

Теги: Політика США Дональд Трамп
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