Трамп зазнав перших суттєвих втрат після виходу США з Паризької угоди з клімату

Після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід з Паризької угоди з клімату, засновник Tesla та Space X Ілон Маск вирішив покинути посаду радника американського лідера.

Про це він написав у своєму Twitter. "Залишаю президентську раду. Зміни клімату – це реальна загроза. Вихід із Паризьких угод не принесе нічого доброго ані США, ані світу", – наголосив Ілон Маск. Читайте також: Вихід США з Паризької кліматичної угоди матиме серйозні міжнародні наслідки, – Washington Post Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017 Нагадаємо, під час спеціального виступу в Рожевому саду на території Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з глобальної кліматичної угоди.