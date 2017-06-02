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Трамп зазнав перших суттєвих втрат після виходу США з Паризької угоди з клімату

03:37, сьогодні 82
Ілон Маск попрощався з Трампом
Ілон Маск попрощався з Трампом / Getty Images

Після того, як президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід з Паризької угоди з клімату, засновник Tesla та Space X Ілон Маск вирішив покинути посаду радника американського лідера.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Залишаю президентську раду. Зміни клімату – це реальна загроза. Вихід із Паризьких угод не принесе нічого доброго ані США, ані світу", – наголосив Ілон Маск.

Читайте також: Вихід США з Паризької кліматичної угоди матиме серйозні міжнародні наслідки, – Washington Post

Нагадаємо, під час спеціального виступу в Рожевому саду на території Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з глобальної кліматичної угоди.

Теги: екологія Ілон Маск Дональд Трамп США Політика
Джерело: 24 Канал
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