Трамп збурив світових лідерів

Світова спільнота здебільшого негативно поставилася до рішення президента США Дональда Трампа вийти з Паризької угоди з клімату.

Так, офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік вважає, що таке рішення з боку Трампа стало "великим розчаруванням у світлі глобальних спроб зменшити викиди парникових газів і сприяти захисту планети", передає Reuters.

Крім того, занепокоєння таким кроком з боку Трампа висловили очільники урядів Німеччини, Франції та Італії.

Відповідно до заяви, яка з’явилася на сайті німецького уряду, вони вважають Паризьку угоду з клімату "наріжним каменем у співпраці між країнами". На їхнє переконання це документ допоможе вирішити проблеми клімату та до 2030 року реалізувати "Цілі сталого розвитку" (документ, що складається із 17 глобальних цілей, у 2015 році ухвалили лідери 193 країн – "24").

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"Ми вважаємо імпульс, який було запущено у Парижі в грудні 2015 року, незворотнім, і твердо впевнені, що Паризька угода не може бути переглянутою, оскільки вона є життєво важливою для планети, суспільства й економіки", – наголошується у заяві.

Також відреагував новоспечений президент Франції Еманюель Макрон.

"Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Я поважаю це рішення. Але також я думаю, що це жахлива помилка, як і для США, так і для всієї планети", – зазначив він у своєму Twitter.

Statement on the US' withdrawal from the Paris climate agreements. #parisagreementhttps://t.co/T4XOjWZW0Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Нагадаємо, під час спеціального виступу в Рожевому саду на території Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з глобальної кліматичної угоди.



Як відомо, Паризька угода 2015 року затверджує зобов'язання сторін скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, а також виділення до 2020 року країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів на вирішення проблем екології.