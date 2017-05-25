Трамп зустрівся з Туском: говорили про Україну

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Президент США Дональд Трамп в рамках свого першого на посаді закордонного турне зустрівся у Брюсселі з главою Ради Європи Дональдом Туском.
Після зустрічі з Трампом Туск запевнив, що у питанні агресії Росії проти України у США та ЄС позиція єдина, пише "Ліга".
Водночас глава Ради Європи зазначив, що у певних глобальних питаннях позиції США і Євросоюзу не однакові, зокрема, і питанні, що стосується Росії.
І я не впевнений на 100%, що сьогодні у нас – маю на увазі Трампа і себе - однакова позиція по Росії, хоча коли мова заходить про конфлікт в Україні, здається, ми на одній хвилі,
– наголосив Туск.
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За його словами, деякі теми залишилися відкритими і після зустрічі в Брюсселі, зокрема, питання екології та торгівлі.
"За моїми відчуттями, ми знайшли спільну мову в багатьох областях. Перше і головне, з приводу контртерористичної роботи. Упевнений, не потрібно пояснювати, чому", – зазначив Дональд Туск.
Нагадаємо, в рамках першого на посаді президента США візиту до Брюсселю Дональд Трамп також бере участь у саміті НАТО.