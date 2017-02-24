Трамп звинуватив Росію у порушенні важливого договору

Президент США Дональд Трамп назвав "однобічною" угоду з Росією за договором СНО-III про скорочення і обмеження стратегічного ядерного озброєння.

Трамп пообіцяв на потенційній зустрічі з Володимиром Путіним підняти питання про можливе порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише ВВС.

Окрім того, Трамп заявив, що США повинні затвердити свою ядерну перевагу і не відставати в цій сфері навіть від дружніх країн.

Це було б чудово, це була б мрія – жодної країни з ядерною зброєю. Але якщо вже воно є, то ми хочемо бути по цій частині першими,

– зазначив він.

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