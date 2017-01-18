Це не була разова випадковість, – в СБУ пояснили, чому мер Перемишля став нев’їзним

У Службі безпеки України пояснили, чому міському голові польського Перемишля Робертові Хомі заборонили в’їзд в Україну.

Точну причину озвучив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "Радіо Свобода".

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість", – наголосили у відомстві.

У СБУ зазначають, що мер Перемишля відверто і цілеспрямовано розпалював міжнаціональну ворожнечу.

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Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею,

– пояснив Олександр Ткачук.

Нагадаємо, 17 січня під час спроби в’їзду на територію України мер польського міста Перемишль, що за лічені кілометри від українського кордону, був поінформований, що йому на 5 років заборонено в’їзд в Україну.