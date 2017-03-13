Турчинов та Лук'янчук вивели в офшори колосальну суму

Нинішній секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов та народний депутат від "Народного фронту" Руслан Лук'янчук вивели в офшори 800 мільйонів доларів.

Про це у відеозверненні до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника заявив колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який утік з України.

Також екс-нардеп повідомив, що готовий розповісти НАБУ про злочини колишньої та нинішньої влади, зокрема про розкрадання, вбивства та замахи на політиків, бізнесменів і банкірів.

Тільки по одному з відомих мені злочинів вони разом із народним депутатом від "Партії регіонів" Продивусом вкрали у 2009 році в "Родовід банку" 75 мільйонів доларів. Без будь-якого забезпечення та застави на компанію "Мостобуд" вони отримали кредит, який не збиралися повертати і не повернули досі. Отримати цей кредит допомогав особисто я за командою Турчинова та народного депутата Колеснікова. Колесніков тоді мені пояснив, що з кредиту 30 мільйонів доларів повинні перейти на фінансування майбутніх виборів президента Януковича,

– йдеться у відеозверненні.

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