Туреччина здивувала заявою щодо санкції ЄС проти Росії за анексію Криму

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У МЗС Туреччини заявили, що країна не схвалює санкції, введені Євросоюзом щодо Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens.
4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.
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Як передає Hurriyet Daily News, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав вирішити проблему через турбіни Siemens за допомогою політичного діалогу.
Туреччина сильно постраждала від санкцій в минулому. Санкції проти наших сусідів і партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Ось чому, коли ми чуємо про санкції, ми не поспішаємо підтримувати їх. Ми вивчаємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем,
– зазначив Чавушоглу.
Тож, за його словами, саме тому Туреччина не приєдналася до санкцій щодо Росії, очікуючи можливого вирішення політичним врегулюванням і діалогом.