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У Білому домі повідомили, кому Трамп заборонив в'їзд до США

23:28, 6 березня 493 Читать новость на русском
Дональд Трамп підписав указ
Дональд Трамп підписав указ / robertstraus.com

Президент США Дональд Трамп підписав новий міграційний закон, який припиняє громадянам шести країн в'їзд до Америки на 90 днів.

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому.

У новому міграційному указі про мігрантів перелічені шість держав, громадянам яких заборонять в'їзд в США. У список потрапили: Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Судан та Ємен.

Також в указі зазначено, що скасовується заборона на в’їзд до США громадянам Іраку та власникам "грін-карт".

Нагадаємо, попередній указ Трампа тимчасово заборонив в'їзд громадянам з семи мусульманських держав. Він викликав величезний резонанс у США, наслідком якого стали масові протести.

Суд Нью-Йорка заборонив депортувати мігрантів з країн, що потрапили в "чорний список" Трампа. Проте Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився скасувати це рішення.

Теги: Політика Дональд Трамп США
Джерело: 24 Канал
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