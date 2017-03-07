У Білому домі повідомили, кому Трамп заборонив в'їзд до США

Президент США Дональд Трамп підписав новий міграційний закон, який припиняє громадянам шести країн в'їзд до Америки на 90 днів.

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому.

У новому міграційному указі про мігрантів перелічені шість держав, громадянам яких заборонять в'їзд в США. У список потрапили: Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Судан та Ємен.

Також в указі зазначено, що скасовується заборона на в’їзд до США громадянам Іраку та власникам "грін-карт".

Нагадаємо, попередній указ Трампа тимчасово заборонив в'їзд громадянам з семи мусульманських держав. Він викликав величезний резонанс у США, наслідком якого стали масові протести.



Суд Нью-Йорка заборонив депортувати мігрантів з країн, що потрапили в "чорний список" Трампа. Проте Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився скасувати це рішення.