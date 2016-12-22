У Дніпро привезли поранених зі Світлодарської дуги, один – у важкому стані

У Дніпропетровську обласну лікарню ім. Мечникова привезли п'ять важкопоранених бійців зі Світлодарської дуги.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів головний лікар закладу Сергій Риженко.

Він додав, що один з військових у вкрай важкому стані.

Йому 29 років. У нього мінно-вибухова рана голови, рана головного мозку, рани обличчя, очей, а також рани правої ноги. Він на апараті штучної вентиляції легенів. Йому робили операцію, о 4:50 тільки закінчили, сподіваємося, що він виживе. Інші йдуть на поправку,

– сказав він.

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