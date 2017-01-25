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У Донецьку помітили модифікований російський БТР: фотодокази

12:10, сьогодні 1970 Читать новость на русском
БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01
БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01 / InformNapalm

Російські пропагандисти "засвітили" у Донецьку модифікований російський БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01.

Це помітили волонтери InformNapalm у ролику про так званий батальйон "Спарта".

Російський БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01 випускає Ростовський оптико-механічний завод.

Волонтери зазначили, що таку модифікацію БТР-80 в Україну не експортували.

Так званий батальйон "Спарта" базується на території третього корпусу ДНТУ. Раніше там помітили станцію радіорозвідки Р-381Т "Таран" і сучасну російську станцію радіоелектронної боротьби "Торн".

Експерти зазначили, що російські військові представили цей БТР донеччанам як старий радянський БТР-70.

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Теги: Україна НАТО Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна-Росія
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