У Донецьку помітили модифікований російський БТР: фотодокази

Російські пропагандисти "засвітили" у Донецьку модифікований російський БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01.
Це помітили волонтери InformNapalm у ролику про так званий батальйон "Спарта".
Російський БТР-80 з прицілом ТКН- 4ГА-01 випускає Ростовський оптико-механічний завод.
Волонтери зазначили, що таку модифікацію БТР-80 в Україну не експортували.
Так званий батальйон "Спарта" базується на території третього корпусу ДНТУ. Раніше там помітили станцію радіорозвідки Р-381Т "Таран" і сучасну російську станцію радіоелектронної боротьби "Торн".
Експерти зазначили, що російські військові представили цей БТР донеччанам як старий радянський БТР-70.
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