У Херсоні іномарка влетіла у зупинку з людьми, загинула жінка

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У Херсоні авто влетіло просто у зупинку громадського транспорту з людьми. На місці загинула 55-річна жінка. Натомість водій досі не під арештом, бо учасників ДТП двоє, і поліція встановлює, хто з них винен більше.
Hyundai не розминувся з Mazda і вискочив на зупинку за десять метрів. Гучний удар почули у сусідньому магазині.
55-річна жінка не встигла навіть крикнути. Коли Hyundai на швидкості влетів у зупинку, жінка сиділа на лавці, очікуючи маршрутки. Вона загинула на місці.
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Один з учасників ДТП від камери ховається і переживає за розбиту автівку. Місцеві такою поведінкою шоковані.
Нема людини, життя просто позбавили, а вони просто-напросто займаються чим – лаяться, хто правий, хто винен, за шматок заліза. Тут життя немає!
– сказала мешканка Херсону Ірина.
Тіло загиблої з місця трагедії забрали, а обох водіїв опитали і відпустили, бо, на думку поліцейських, ситуація спірна.
Водіїв направили на подання свідчень, на тест на алкоголь або наркотичні речовини. Будуть призначені відповідні експертизи, за результатами яких вже буде достовірно відомо, хто винуватець даної дорожньо-транспортної пригоди,
– повідомив старший слідчий ГУ Нацполіції в Херсонській області Віктор Овдійчук.
Якщо провину одного з водіїв доведуть, йому загрожуватиме до восьми років позбавлення волі.
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