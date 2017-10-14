У Києві під час руху спалахнуло авто
17:44, сьогодні 811 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У Києві в ніч на 14 жовтня під час руху загорівся автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Пожежа спалахнула на проїжджій частині дороги в моторному відсіку автомобіля марки Chevrolet.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Читайте також: На Тернопільщині спалахнула птахоферма
Причину пожежі з’ясовують правоохоронні органи.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Україна хоче купити партію потягів у Німеччини7 червня , 18:40
Розгляд справи Януковича знову перенесли11 жовтня , 10:38
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради13 жовтня , 13:23