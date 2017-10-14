У Києві під час руху спалахнуло авто

У Києві в ніч на 14 жовтня під час руху загорівся автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Пожежа спалахнула на проїжджій частині дороги в моторному відсіку автомобіля марки Chevrolet. На щастя, жертв та постраждалих немає. Читайте також: На Тернопільщині спалахнула птахоферма Причину пожежі з’ясовують правоохоронні органи.