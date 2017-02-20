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У Кремлі зізнались, що хочуть перетворити вибори у референдум імені Путіна

23:39, сьогодні 476 Читать новость на русском
Дивно, що Путіна ще не хочуть коронувати
Дивно, що Путіна ще не хочуть коронувати / Фото із соцмереж

В адміністрації президента Росії вже не приховують, що хочуть відмовитись від проведення президентських виборів у 2018 році. Натомість хочуть провести референдум про довіру росіян Володимиру Путіну.

Видання "Дождь" володіє інформацією про те, що у Кремлі виробляють особливий порядок для виборів президента в 2018 році.

Вони не хочуть шукати символічну кандидатуру від влади опонентів, натомість хочуть домогтися, щоб якомога більше росіян проголосувало за Путіна.

Як пише видання з посиланням на власні джерела, у березні 2018 на Росію чекають не вибори, а референдум про довіру Путіну.

У Кремлі кажуть, що не бачать сенсу, щоб спеціально підбирати Путіну опонентів, які б підвищили інтерес до виборів.

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На сьогодні день просто немає такого кандидата, який своїм висуненням здатний створити інтригу на виборах,
– сказав один зі співрозмовників.

За його словами, не є такою й кандидатура опозиціонера Олексія Навального.

У Кремлі вже ставлять перед собою завдання, що відсоток тих, хто проголосував за Путіна має бути вищим, ніж коли-небудь. До слова, у 2012 за Путіна проголосували трохи більше 63% виборців.

Президентські вибори у Росії заплановані на 11 березня 2018 року.

Першим про свою у часть у перегонах оголосив опозиціонер Олексій Навальний, проте на початку лютого його повторно засудили – засудили по 5 років умовно.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Політика
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