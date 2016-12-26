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Телеканал новин 24 У Кремля щодо Савченко великі плани, – політолог
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У Кремля щодо Савченко великі плани, – політолог

07:01, сьогодні 342 Читать новость на русском
Савченко – це троянський кінь
Савченко – це троянський кінь / Getty images

Надія Савченко, за планами кремлівських політтехнологів, має озвучувати прості, і водночас дуже небезпечні для України тези.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи заяви і дії Надії Савченко.

За його словами, Савченко, наприклад, буде заявляти, що поїде на Донбас, поговорить з бойовиками, і все буде вирішено буквально завтра. Хоча зрозуміло, що таким чином війну не закінчити. Тим більше, що проблема – не бойовики, адже вони маріонетки в руках Путіна. Проблема – сам Путін і його агресія проти України.

Кремль запропонує Надії Савченко легкі посилання, на які можуть клюнути деякі уряди ЄС. Вони можуть сказати: все, Савченко вирішує це питання, а ми можемо знімати санкції і виходити на російський ринок. В принципі, десь у планах Кремля це приховано також,
– говорить експерт.

Втім, зауважує Давидюк, насправді у Кремля на Савченко великі плани: парламентська і президентська кампанії, дискредитація деяких проукраїнських кандидатів. Тому, вважає він, українським громадянам треба бути уважними і дивитися, що це за меседжі, в яких ЗМІ звучать.

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Багато хто розчарувався в Савченко, але в неї з’явилася аудиторія. Її електорат сьогодні кристалізувався, а підтримка становить приблизно 5-6%. Вона буде нести чітке посилання – за мир будь-якою ціною. Єдине, що ті, хто її буде підтримувати, не задумується, що у визначення "будь-якою ціною" включені слова "незалежність", "суверенітет" і люди, які загинули і ще загинуть від рук Кремля,
– наголошує політолог.

Але, зазначає Давидюк, водночас Надія Савченко може якісно виділятися на фоні деяких українських чиновників і політиків, які настільки потонули в корупції, що далі свого носа і дорогих годинників нічого не бачать.

"На жаль, може вийти так, що троянський кінь буде виглядати набагато кращим, ніж начебто патріотичні політики, які погрузли в корупції", – підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, Надія Савченко у Мінську зустрілася з представниками фейкових республік "Л/ДНР" Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким. 22 грудня вона провела прес-конференцію у Берліні, де заявила, що вони "загнані, змучені війною люди, які більше не хочуть воювати, розумні, тверезі, які заслуговують на мою повагу".

Крім того, Надію Савченко виключили зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Їй одразу знайшли заміну.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Надія Савченко
Джерело: 24 канал
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