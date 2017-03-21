У Львові затримали "серійних" злодіїв

Зловмисники використовували викрадені та підроблені документи. Загалом троє затриманих причетні до понад 50 кримінальних справ.

Правоохоронці встановили, що сума, отримана за допомогою фінансових кредитних махінацій, сягає 300 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львова.

Злочинці ретельно готувались до крадіжки. Зокрема, з квітня до вересня 2016 року правопорушники викрадали документи в українців та переклеювали у них фото.

За допомогою комп’ютерної техніки та з використанням печаток неіснуючих суб’єктів господарювання вони виготовляли фіктивні довідки про доходи, пенсійні посвідчення та інші документи, необхідні для отримання кредитів,

– повідомили у Нацполіції.

Оперативники Управління захисту економіки провели більше 10 санкціонованих обшуків та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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