У мережі з'явилась влучна карикатура на дії Надії Савченко

Художники створили на народного депутата Надію Савченко, яка останнім часом славиться не найкращою репутацією, дотепну карикатуру.

Карикатуру намалювало видання Тexty.

"Дивись, яка оригінальна роздвоєна шапка. Розум теж роздвоєний, як і політична позиція", – йдеться у тексті до малюнку.

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Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР". В СБУ вже заявили, що планують провести допит Надії Савченко щодо поїздки в окупований Донецьк.