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Телеканал новин 24 У Міноборони спростували інформацію про вбитих полонених
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Міноборони спростували інформацію про вбитих полонених

12:03, сьогодні 1210 Читать новость на русском
Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко
Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко / Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони прокоментувало інформацію від волонтерів про вбивство бойовиками трьох українських військових.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко у коментарі "ЛІГА.net" заявив, що інформація про те, що бойовики замордували трьох бійців, не відповідає дійсності.

За словами Лисенка, повідомлення про вбивство захоплених у полон військових – це "перекручена інформація про загибель двох українських бійців у зоні АТО, офіційно оприлюднена 21 грудня".

Він додав, що офіційно відомо про одного військового ЗСУ, який потрапив у полон до бойовиків на Світлодарській дузі. Та інформацію про те, що боєць АТО загинув, спікер Міноборони не підтвердив.

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Нагадаємо, раніше волонтер Мирослав Гай повідомив, що бойовики вбили трьох полонених бійців, захоплених на Світлодарській дузі.

Волонтер та координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв підтвердив інформацію і додав, що бійців катували.

Заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин відмовився коментувати подію, але заявив, що серед українських військових є втрати за останню добу.

Теги: Волонтери Війна на Донбасі Україна АТО Україна-Росія Міністерство оборони України Українці в полоні РФ заручники
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