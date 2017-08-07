У МЗС Польщі зробили гучну заяву щодо участі Росії у війні на Донбасі

Такі поняття, як "криза в Україні" та "ополчення" не існують, а є українсько-російський конфлікт, спровокований Кремлем.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський російському виданню "КоммерсантЪ".

"Немає такого поняття "криза в Україні". Є російсько-український конфлікт, викликаний Росією. І ми будемо прагнути внести свою лепту в його вирішення. Але, звичайно, ми не збираємося щось робити самі по собі: все залежить від готовності Росії і України реалізовувати мінські домовленості, а також від учасників "нормандського формату", – підкреслив політик.

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Крім того, він зауважив, що і такий термін, як "ополчення", також не варто вживати.

"Ще раз хочу підкреслити, що це сепаратисти, оскільки як по-іншому назвати людей, які виступають проти легітимної влади?" – додає польський міністр.

Також Ващиковський не бачить росту націоналізму в Україні.

"Звичайно, конфлікт підігріває антиросійські настрої на всій території України. Але зростання націоналізму, в тому числі антипольського, ми не бачимо", – зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Польщі.