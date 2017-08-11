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У МЗС відреагували на заборону Росією морського судноплавства через Керченську протоку

22:09, сьогодні 495 Читать новость на русском
Керченська протока
Керченська протока / Соцмережі

В українському міністерстві закордонних справ висловили протест у зв'язку із тим, що Росія заборонила рух всіх кораблів і суден через Керченську протоку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці українського зовнішньополітичного відомства.

"МЗС України висловлює протест у зв’язку із запровадженням Російською Федерацією заборони судноплавства через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року, пов’язаної з будівництвом мосту, та вкотре наголошує на протиправності таких дій", – підкреслюється у повідомленні.

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Водночас українські дипломати наголошують, що будівництво мосту через Керченську протоку є незаконним відповідно до міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава відносно Кримського півострова, не надавала згоду на таке будівництво.

"Викликає глибоке занепокоєння також негативний вплив, який будівництво може завдати навколишньому середовищу та навігації через протоку", – додають у міністерстві.

Також представники МЗС зауважили, що запровадження Росією в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку є черговим грубим нехтуванням нормами міжнародного права.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що через будівництво Керченського мосту у серпні та у вересні кораблям і морським суднам заборонено здійснювати рух Керченською протокою.

Теги: МЗС України Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Водний транспорт Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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