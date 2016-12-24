У Путіна зараз великі проблеми, – журналіст

Найголовніша проблема для Росії, це те, що у країні немає ніякої модернізації економіки.

Таку думку висловив журналіст, телерадіоведучий Матвій Ганапольський у коментарі "Радіо Свободі".

"У Путіна зараз великі проблеми. І це дуже серйозно. Тому що Ви знаєте, що Росія під санкціями, світлого майбутнього немає, нація у депресії. Це можна сказати абсолютно відверто", – відзначає журналіст.

При цьому Ганапольський вважає, що найголовніша проблема Росії – відсутність модернізації економіки.

Але найголовніша проблема для Російської Федерації (і це показав виступ Путіна зараз) – це не Україна, це те, що вже 8 років немає ніякої модернізації російської економіки. І Путін сьогодні, що б він не сказав про Україну, він нічого не сказав про модернізацію російської економіки. А це вирок для самої російської економіки, що вона ніяк не буде зрушувати з місця,

– констатує журналіст.

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