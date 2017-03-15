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У Раду зайшли люди в формі: Сироїд закрила засідання

10:55, сьогодні 1566 Читать новость на русском
Сироїд закрила ранкове засідання парламенту
Сироїд закрила ранкове засідання парламенту / Фото із соцмереж

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

О 10:00 депутати почали свою роботу з півгодинної перерви.

О 10:30 низка нардепів заблокували парламентську трибуну, вимагаючи пояснення правоохоронців щодо вчорашніх подій на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська.

Після виступу нардепа від "Народного фронту" Юрія Берези Оксана Сироїд оголосила про закриття ранкового засідання.

Як пише "Інтерфакс-Україна", в зал засідань увійшли чотири людини в камуфляжній формі і попрямували до трибуни і після цього Сироїд закрила засідання.

Спікера Андрія Парубія у президії не було. Очевидно, він бере участь у засіданні РНБО щодо "Сбербанку".

Теги: Україна Політика Оксана Сироїд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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