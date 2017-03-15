У Росії вже відреагували на рішення РНБО про блокаду окупованого Донбасу

Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони України про транспорту та торгівельну блокаду окупованих районів Луганської та Донецької областей.

За його словами, офіційний Київ таким рішенням порушує Мінські угоди.

"Угоди, прийняті в Мінську два роки тому, містили чіткий план, спрямований на цивілізоване врегулювання конфлікту", – сказав Гризлов журналістам.

Він згадав пункт 8 узгодженого Комплексу заходів, в якому йшлося про повне відновлення соціально-економічних зв'язків, пише "Інтерфакс-Україна".

Маю на увазі, зокрема, поширену сьогодні в ЗМІ заяву президента Петра Порошенка на засіданні РНБО про що передбачає припинення транспортного сполучення з ЛНР і ДНР, що прямо суперечить Мінськими угодами,

– заявив представник Росії.

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Нагадаємо, вранці 15 березня відбулось екстрене засідання РНБО. За його підсумками Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Також було ухвалене рішення про припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу, а СБУ та НБУ мають добу, щоб проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.