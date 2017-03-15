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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

У Ryanair назвали ще два напрямки зі Львова

18:27, сьогодні 696 Читать новость на русском
Літаки Ryanair
Літаки Ryanair / Фото з відкритих джерел

Влітку 2018-го року авіаперевізник Ryanair планує запустити зі Львова рейси до Італії та Іспанії.

Таку заяву зробив комерційний директор Ryanair Девід О’Брайан під час прес-конференції у Львові, передає місцеве видання "Львівський портал".

"Ми обрали саме такі напрямки зі Львова, тому що завжди зважаємо на всі сторони. І Львів, і обрані нами міста авіасполучення є зацікавленими літати саме у цих напрямках", – зазначив О’Брайан.

За його словами, умови, на які погодилась компанія у Львові, доволі жорсткі. Але директор львівського аеропорту була дуже наполегливою, тож авіаперевізник погодився.

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Комерційний директор Ryanair додав, що в Лондон українці можливо зможуть літати вже у вересні. Зазначимо, Україна стала 34 країною, яку охопила компанія Ryanair.

Нагадаємо, 15 березня відбулась офіційна презентація і нарешті стало відомо, в яких напрямках українці зможуть дешево літати в Європу з Києва.

У компанії також зазначили, що з жовтня відкриють рейси зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Лондона та Ейндховена.

Теги: Україна LifeStyle авіація Ryanair Львів Подорожі
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