У "Самопомочі" прокоментували складення мандату Альоною Бабак

Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк підтвердив інформацію про складення мандату народного депутата Альоною Бабак.
Про це він розповів у коментарі 24tv.ua.
Березюк наголосив, що вважає Бабак однією з найпрофесійніших людей у Раді в питаннях житлово-комунального господарства.
За словами голови фракції, нардеп прийняла рішення про складення мандату через особисті обставини
"Але, окрім професійної діяльності, у кожної людини є власні справи", – сказав він.
Березюк запевнив, що фракція з розумінням поставилась до такого рішення Бабак.
Нагадаємо, ввечері 11 березня з’явилась інформація, що нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак вирішила скласти мандат народного депутата.