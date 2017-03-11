У "Самопомочі" прокоментували складення мандату Альоною Бабак

Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк підтвердив інформацію про складення мандату народного депутата Альоною Бабак.

Про це він розповів у коментарі 24tv.ua.

Березюк наголосив, що вважає Бабак однією з найпрофесійніших людей у Раді в питаннях житлово-комунального господарства.

За словами голови фракції, нардеп прийняла рішення про складення мандату через особисті обставини

"Але, окрім професійної діяльності, у кожної людини є власні справи", – сказав він.

Березюк запевнив, що фракція з розумінням поставилась до такого рішення Бабак.

Нагадаємо, ввечері 11 березня з’явилась інформація, що нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак вирішила скласти мандат народного депутата.